Letters in Wevelgem vormen naam nieuw zwembad Alexander Haezebrouck

22 mei 2019

18u07 0 Wevelgem Om de naam van het nieuwe zwembad bekend te maken, werden er overal in Wevelgem gouden opblaasbare letters gehangen. Wie al de letters vond, kon gaan puzzelen en de nieuwe naam ‘De Zwemkom’ ontdekken.

Het nieuwe zwembad aan het sportcentrum in Wevelgem waarvoor de werken binnen enkele weken starten, heeft een naam. Het zwembad wordt omgedoopt tot ‘De Zwemkom’. De communicatiedienst van de gemeente organiseerde een zoektocht in de gemeente om de naam zelf te ontdekken. Ze hingen op verschillende plaatsen zoals aan CC Guldenberg, aan de Cerf en aan de sporthal in Gullegem, gouden opblaasbare letters. Wie al de letters vond, kon de naam ‘De Zwemkom’ vinden. De naam werd al na enkele uren geraden door enkele zoekers. Het nieuwe zwembad moet begin 2021 af zijn. De site wordt opgewaardeerd met een vernieuwde atletiekpiste en een beachvolleybalveld. Het project kost bijna 10 miljoen euro, waarvan ruim 1 miljoen gesubsidieerd wordt via de projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur.