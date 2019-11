Lelijke elektriciteitskasten krijgen make-over Alexander Haezebrouck

05 november 2019

17u25 0 Wevelgem Lelijke elektriciteitskasten krijgen in Wevelgem een make-over. “Iedereen met creatief talent mag een voorstel indienen om een elektriciteitskast te pimpen”, zegt schepen van kunstenbeleid Kevin Defieuw (cd&v).

“Omdat elektriciteitskasten in de publieke ruimte over het algemeen lelijke dingen zijn, willen we daar iets aan doen”, zegt schepen Kevin Defieuw van Kunstenbeleid. Iedereen die wil mag tot tien januari een voorstel indienen om zo’n elektriciteitskast te ‘pimpen’. “Iedereen uit groot Wevelgem met creatief talent is welkom, zowel grafische vormgevers, fotografen, schilders, tekenaars, dichters, noem maar op. Elk leuk concept maakt kans. Het ontwerp moet wel digitaal omgezet kunnen worden zodat we er een sticker van kunnen maken.” Een jury zal uiteindelijk uit de onderwerpen kiezen. De gekozen concepten worden uitgewerkt in februari, maar ten april. In mei en juni moeten de stickers aangebracht worden aan de kasten. De gemeente koos vijftien lelijke elektriciteitskasten, verspreid over de drie deelgemeenten, die onder handen genomen kunnen worden. Wie wil deelnemen kan meer info vinden op www.wevelgem.be/surprieze