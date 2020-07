Leiedal schenkt 10.000 euro aan onthardingsprojecten van voortuintjes



Alexander Haezebrouck

01 juli 2020

17u39 0 Wevelgem Intercommunale Leiedal maakt 10.000 euro vrij voor 17 onthardingsprojecten van voortuintjes van privé woningen. De bewoners mogen met het geld plantjes kopen om hun ontharde voortuin mee te versieren. Lynn (32) en Thijs (36) zijn één van de gelukkigen. “We kunnen niet wachten om die tegels weg te halen”, klinkt het.

Iedereen die wou kon bij de intercommunale Leiedal tot 25 mei z’n eigen voortuin indienen als onthardingsproject samen met een voorstel tot ontharding van een stukje publieke ruimte. In totaal werden 17 onthardingsprojecten van voortuintjes ingediend. “Vier daarvan kwamen uit Wevelgem, vier kwamen uit Menen en de andere 9 uit de andere gemeenten uit de regio”, zegt voorzitter Wout Maddens. De grootste oppervlakte voortuin die werd ingediend is de voortuin van Lynn Ryon (32) en Thijs Lowagie (36). “Toen we dit huis kochten in 2013 waren we eerst niet zo enthousiast”, vertelt Lynn. “Net door de lelijke tegels aan de voorkant van de woning. Toen we gingen kijken ontdekten we wel een hele mooie achtertuin en kochten we het toch. We spelen al lang met het idee om voortuin aan te pakken en in te planten met meer groen. Dat gaan we nu ook doen en tegen mei volgend jaar moet het af zijn. We zijn uiteraard enorm blij met het bedrag dat we krijgen voor de aankoop van de plantjes. Ik had nu al een klein stukje aangeplant om van in mijn bureau thuis toch ook op wat groen te kunnen kijken.” Thijs en Lynn werkten samen met een architect om hun nieuwe voortuin te ontwerpen. “We kiezen uiteraard voor veel meer groen maar ook voor nog enkele tegels waar we onze auto kunnen op plaatsen”, vertelt Thijs. “We zullen tussen de tegels wel ruimte tussen laten voor groen zodat het water ook daar in de grond kan.” Berekend op het aantal vierkante meter te ontharden oppervlakte krijgt elke initiatiefnemer een bedrag om plantjes te halen.

Ontharden om overstromingen tegen gaan

Ontharden is belangrijk om overstromingen te voorkomen. “Maar het helpt ook bij hardnekkige droogtes en is noodzakelijk bij de steeds meer extremere weersomstandigheden waar we in leven”, zegt voorzitter Wout Maddens van Leiedal. “In Zuid-West-Vlaanderen is 21 procent van de grond verhard, in Wevelgem is dat zelfs 25 procent. Lokale besturen kunnen aan ontharding doen, maar 10 procent van de totale ruimte zijn privétuinen dus daar is ook nog werk te doen. Daarom hebben we dit project opgestart. Over de 17 projecten zal in totaal 694 vierkante meter onthard worden, hiermee kunnen jaarlijks 2.082 badkuipen extra water opgevangen worden. In Wevelgem alleen gaat het om 274 vierkante meter. We hopen dat deze actie ook anderen zal aanzetten om hetzelfde te doen.”