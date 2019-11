Leerlingen zamelen geld in voor mucovereniging omdat leerkracht en leerling aan de ziekte lijden voor de Warmste Week Alexander Haezebrouck

29 november 2019

15u48 0 Wevelgem 650 leerlingen van de drie afdelingen van de gemeentelijke basisschool Wevelgem hebben vrijdag in fluo uitrusting toertjes gelopen in het park van Wevelgem voor de Warmste Week. Ze zamelden in totaal 8650 voor drie goede doelen, één daarvan is de Mucovereniging. Een leerkracht en een leerling lijden aan de ziekte. “Dit is enorm hartverwarmend”, zegt juf Marlies Soen (35) die muco heeft.

“Het is de eerste keer dat we zo’n actie voor de Warmste Week doen”, vertelt juf Leen Wybaillie van de gemeentelijke basisschool. “Omdat het deze keer zo dicht in Kortrijk is, wilden we iets doen. We hebben ervoor gekozen om met alle leerlingen een Fluorun For Life te doen in het gemeentepark in Wevelgem. Naargelang hun leeftijd kunnen ze toertjes lopen op een afgebakend parcours in het park en ook een stukje indoor in de sporthal. De bedoeling was dat ze zich allemaal lieten sponsoren door familie en vrienden. In totaal hebben we precies 8650 euro ingezameld, dat is ook het de postcode van Wevelgem.” De basisschool koos drie goede doelen uit, telkens met een goede reden. Eén van die goede doelen is de Mucovereniging omdat een juf en een leerling aan de ziekte lijden. “Toen ik hoorde dat ze de Mucovereniging hadden uitgekozen als goed doel vond ik dat zeer hartverwarmend”, vertelt Marlies Soen (35) die lesgeeft in het tweede leerjaar en muco heeft. “Ik geef halftijds les en dat lukt wel. Als mucopatiënt heb ik vooral last van mijn longen en veel slijmen die niet weg geraken en loop ik heel snel infecties op. Door de ziekte val ik af en toe eens wat langer uit. De leerlingen in het tweede leerjaar zijn nog te jong om echt te begrijpen wat ik heb. Toen ik nog les gaf in het vierde leerjaar, legde ik hen dat wel uit en gaf één keer per jaar een les over muco. Op dit moment voel ik me goed, het is al slechter geweest. Ooit ben ik nog eens les komen geven met een baxter, maar ik ben nu ook proefpersoon voor medicijnen en die werken heel goed bij mij.” De gemiddelde leeftijd van een mucopatiënt is 40 jaar. “Daar probeer ik zo weinig mogelijk aan te denken”, zegt Marlies. “Die gemiddelde leeftijd gaat ook steil de hoogte in, toen ik geboren werd lag die gemiddelde leeftijd nog op tien jaar. Er gebeurt heel veel onderzoek naar de ziekte en dat levert ook op. Daarom ben ik blij dat het geld naar de Mucovereniging gaat omdat zij die onderzoeken steunen.”

MUG-heli en vzw Cri-du-chat

Naast de Mucovereniging koos de school ook de Mug Heli en vzw Cri-du-chat als goede doelen. Eén van hun leerlingen, Babette (4) raakte afgelopen zomer zwaar gewond bij een auto-ongeval toen ze bij haar grootouders achteraan in de auto zat. Het meisje werd met de MUG helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. “Dankzij die snelle interventie herstelt Babette zo goed”, lieten haar ouders eerder al optekenen. Ook het zusje van nog een andere leerling van de gemeentelijke basisschool heeft het cri-du-chatsyndroom. “Die 8650 euro delen we netjes door drie, 2.883 euro voor elk goed doel”, zegt juf Leen Wybaillie. “Op 19 december gaan we met de vierdes, vijfdes en zesdes, 212 leerlingen in totaal, naar Kortrijk om het geld af te geven bij Studio Brussel. We zijn met iets te veel om de boot te nemen, dus gaan we met de trein.”