Leerlingen van De Droomhut krijgen nieuwe groene speelzone als sinterklaascadeau

06 december 2019

17u46 4 Wevelgem De kleuters en leerlingen van basisschool De Droomhut in Wevelgem kregen vrijdag niet alleen de Sint op bezoek. Hij had voor allemaal wel een heel speciaal cadeau mee. Ze mochten voor het eerst spelen op hun nieuwe groene speelzone.

“De Droomhutters kunnen nu spelen en ravotten tussen boomstronken, touwladders en zelfgemaakte kampen tijdens de speeltijden”, vertelt juf van het eerste leerjaar en coördinator Romanie Bouquelloen. “Zo kunnen er heuse boottochten gemaakt worden in een echte zeilboot met stuurwiel. De kinderen maken hun eigen reisverhalen via hun speurtochten langs het “berenpad” of tussen de wilgentakken. We hopen dat de kinderen ten volle genieten van hun speeltijd en dat ze uitkijken naar al hun vrije momenten op school.” De nieuwe groene speelplaats is nog niet helemaal af. Er komt er een nieuwe omheining en op termijn investeert De Droomhut verder in de aanleg van tuintjes die een verlengstuk vormen van de klassen. Daarin worden kippen gehouden, komt er een weerhoekje met windemeter, pluviometer en een digitale thermometer, zullen bijen onderdak vinden en valt er een vlinderstruik te bewonderen. De Droomhut telt nu 58 leerlingen van het eerste kleuter tot en met het derde leerjaar. “We willen op korte termijn klassen tot en met het zesde leerjaar inrichten. Ons leerlingenbestand kan daarmee op korte tijd verdubbelen”, hoopt Romanie Bouquelloen.