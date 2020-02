Laddertjes in riolen moet padden redden van verdrinkingsdood tijdens de paddentrek Alexander Haezebrouck

15u41 0 Wevelgem In Wevelgem zijn dit jaar 54 zogenaamde ‘klimstrips’ geplaats in riolen voor de paddentrek. “Als padden nu in een riool belandden, spoelen ze vaak weg en verdrinken ze”, zegt Hans Coucke van Natuurpunt. De klimstrips zijn uniek in de regio.

Elk jaar steken in Wevelgem honderden amfibieën enkele wegen over tijdens de grote paddentrek. Dat gebeurt vooral in het open gebied in de Normandiëstraat, Moorselestraat en de Ezelstraat. Om te voorkomen dat padden tijdens die trek verdrinken in riolen, zijn nu 54 zogenaamde klimstrips ofwel laddertjes in die riolen geplaatst. “Op die manier kunnen ze er terug uit klimmen”, zegt Hans Coucke van Natuurpunt. “Als ze nu in de riool belanden dan spoelen ze weg en verdrinken ze.” De laddertjes zijn uniek in de regio. “Vooral in Nederland en Zwitserland worden die klimstrips al een tijdje gebruikt, sinds vorig jaar ook voor het eerst bij ons in Ieper”, zegt Hans. “In principe kunnen de laddertjes gewoon blijven, maar ik ga ze na de paddentrek terug weghalen zodat ze niet gestolen worden.” In Wevelgem zorgen vrijwilligers er elk jaar voor dat padden veilig de oversteek kunnen maken. “Elk jaar worden ze via schermen tot in emmers geleid”, zegt schepen Stijn Tant (CD&V). “Vrijwilligers brengen ze dan naar de overkant van de straat. Met het aanschaffen van de klimstrips willen we voorkomen dat de diertjes sterven tijdens de paddentrek. Vorig jaar hebben we maar liefst 816 padden, 113 kikkers en 392 salamanders overgezet. 62 diertjes overleefden het niet. We hopen dat sterftecijfer nu nog naar beneden te krijgen. Voor de acties waren er elk jaar 300 tot 500 slachtoffers.”

Paddentrek erg vroeg op gang

De paddentrek komt dit jaar al erg vroeg op gang. “De trek zit er stilaan aan te komen”, vertelt Hans coucke van Natuurpunt. “Van zodra de temperaturen het toelaten en het vochtig is, beginnen ze eraan. Dat is nu dus het geval met deze erg zachte winter. Je ziet ook dat enkele bloemen en planten al in bloei komen te staan.”