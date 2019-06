Kunstwerk met bijen officieel geopend Redactie

16 juni 2019



In het Wevelgemse gemeentepark is zaterdag het kunstwerk met de bijtjes officieel geopend. De gerenommeerde Franse kunstenaar Céleste Boursier-Mougenot, die zelf aanwezig was op de opening, werkte een concept uit waarbij de geluiden van een nest bijen in het ene prieeltje een licht- en mistinstallatie in het andere prieeltje van het park aansturen. De kunstenaar Boursier-Mougenot heeft de installatie zo geprogrammeerd dat ze anders reageert op verschillende bijengeluiden.

De eerste stap voor de realisatie van dit kunstproject werd al gezet in 2014, toen de gemeente Wevelgem ‘De Nieuwe Opdrachtgevers’ contacteerde. Dat is een organisatie die particulieren en overheden helpt bij hun zoektocht naar een passende kunstinstallatie. De gemeente vroeg hen een kunstwerk te helpen zoeken voor in het gemeentepark. Het was die organisatie die Céleste Boursier-Mougenot naar Wevelgem bracht. Het kunstwerk kost de gemeente zo’n 60.000 euro.