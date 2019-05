Kubbtornooi voor meisje met agressieve botkanker Christophe Maertens

08u14 9 Wevelgem De Ware Vrienden uit Wevelgem organiseren voor de vierde keer een kubbtornooi voor het goede doel. Dit keer gaat de opbrengst naar Elle van Coolen (12) uit Moorsele. Dat meisje lijdt aan zeldzame tumor.

“Vorig jaar in november begon Elle te klagen over pijn”, zegt An Verbeke van de Ware Vrienden. “Ze verloor ook spierkracht in haar arm en haar been. Wat toen volgde, had niemand verwacht. Het bleek dat het meisje een tumor op de bovenste nekwervels had. De botkanker zit verweven in het ruggenmerg. Er volgde een complexe operatie en de nabehandeling is nog altijd bezig.”

“Elle mist sociaal contact, omdat het risico op besmetting door bacteriën niet uit te sluiten valt”, aldus clublid Marc Velghe. “Het meisje had daarom graag een tablet gekregen om zo in contact te kunnen blijven met haar vrienden. Wij met de club hebben haar die tablet kunnen schenken. Je zag hoe gelukkig ze daarmee was.”

Elle zou ook heel graag eens een dag weer naar school gaan. Ze deed die wens bij Make-A-Wish. De Ware Vrienden kwamen in contact met Elle nadat ze navraag deden bij het gemeentebestuur. “We waren op zoek naar een goed doel dat we konden steunen. Toen we het verhaal van Elle te horen kregen, hebben we geen seconde getwijfeld.”

Cijferkubbtornooi

Op 15 juni organiseert de club in De Vlasschaard in Wevelgem een cijferkubbtornooi. “Het spel is een variant op het klassieke kubbspel”, legt Marc uit. “Het spel heet eigenlijk Mölkky. De eerste die exact 50 punten scoort, wint het spel.”

De vriendengroep zamelde eerder al geld in voor een rolstoelfiets voor Elise Oplinus, Buso De Rozenkrans uit Oostduinkerke, Mutoto Muchanga Afrika en Donate-a-Dog uit Menen.