KSV Moorsele verliest boegbeeld Danny Ghillemyn (57) Alexander Haezebrouck

07 september 2020

15u55 0 Wevelgem Boegbeeld van KSV Moorsele, Danny Ghillemyn (57) is overleden. Danny leed al enkele jaren aan kanker. “Hij is heel zijn leven actief geweest in onze club, we verliezen een echt boegbeeld”, zegt voorzitter Koen Roelandt.

KSV Moorsele moet afscheid nemen van hun boegbeeld Danny Ghillemyn die afgelopen weekend overleed aan de gevolgen van kanker. “Van in zijn jeugd is hij aangesloten bij ons”, vertelt voorzitter Koen Roelandt. “Hij is speler bij de eerste ploeg gebleven tot hij een eind in de dertig was. Daarna werd hij trainer en jeugdvoorzitter en zat hij jarenlang in het bestuur. Als er iets moest gedaan of geregeld worden, was hij altijd de eerste die paraat stond. De laatste jaren verzorgde hij samen met zijn echtgenote de cafetaria. Zijn echtgenote is ook nu nog altijd verantwoordelijke.” Danny kreeg de diagnose van kanker. “De laatste maanden ging hij fel achteruit en zagen we hem niet veel meer. Toch komt zijn overlijden bij de hele club hard aan. Danny was een echt boegbeeld van de club. Het voetbal in Moorsele zal ooit meer hetzelfde zijn zonder hem.”