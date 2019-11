KSA zamelt geld in voor vzw Missing You om verongelukte leider te herdenken: “We missen onze goedlachse knuffelbeer” Alexander Haezebrouck

01 november 2019

16u18 0 Wevelgem KSA De Vlasbloem en KSA De Meiskes uit Wevelgem zamelden donderdagavond geld in voor de Warmste Week met een herdenkingsavond voor hun overleden leider Nicolas Rogier (18). De geliefde KSA-leider kwam in februari om het leven bij een tragisch auto-ongeval. “We hebben een hamburgeravond georganiseerd volledig in het teken van Nicolas”, zegt hoofdleider Siebert De Winter.

Voor de Warmste Week koos de KSA ervoor om een herdenkingsavond te organiseren voor hun geliefde leider Nicolas Rogier. Dat er hamburgers op het menu stonden, was geen toeval. “Nicolas had binnen de KSA het record hamburgereten, hij had eens in een korte tijd maar liefst 13 Bickyburgers naar binnen gespeeld. Daarom kozen we voor een hamburgeravond. Er speelde ook heel veel muziek die wij kunnen linken met Nicolas en er werden verschillende hoekjes opgefleurd met foto’s van hem. We projecteerden ook zo’n 500 foto’s van Nicolas. Er waren beelden van tijdens de KSA-werking, maar ook foto’s die we van zijn ouders en zijn voetbalploeg gekregen hebben.” Nicolas overleed in februari na een ongeval. Zijn vrienden missen hem nog steeds erg. “Sinds zijn dood in februari praten we nog veel over hem. Hij stond als leider in onze jongste groep en hij deed dat geweldig. Hij was zo’n goedlachse vriendelijke jongen, en een knuffelbeer.”

Missing You

De KSA zamelde geld in voor de vrijwilligersorganisatie Missing You. “Ook om het goede doel te kiezen, hebben we samen gezeten met de ouders van Nicolas. We waren er eigenlijk snel uit.” Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iemand belangrijk verloren zijn. “Binnen de KSA zijn we met veel om elkaar op te vangen bij zo’n drama. Niet iedereen heeft het geluk om op die manier omringd te zijn, vandaar vonden we dat een goeie keuze.” Zo’n vierhonderd mensen kwamen donderdagavond hamburgers eten in JC Ten Goudberge. De KSA hoopte om zo’n 2.000 tot 3.000 euro in te zamelen. Hoeveel de opbrengst uiteindelijk geworden is, is nog niet duidelijk.”

Gegrepen met fiets

Nicolas Rogier (18) kwam in februari om het leven nadat hij ’s nachts met zijn fiets aangereden werd op de A19. Hij kwam van een fuif en belandde om onduidelijke redenen met zijn fiets op de autosnelweg. De bestuurder had plots Nicolas met zijn fiets zien opduiken, maar kon hem niet meer ontwijken. Nicolas voetbalde bij de U21 van Racing Lauwe en liep school in het Sint-Aloysiuscollege in Menen.