Kruispunt waar twee fietssters verongelukten, wordt straks pak veiliger Hans Verbeke

26 mei 2020

13u01 1 Wevelgem Een concrete timing is er nog niet, maar op termijn wordt het kruispunt aan het containerpark in Gullegem, dat recent in zes maanden tijd aan twee fietssters het leven kostte, een pak veiliger voor tweewielers. De lichten krijgen er een aparte groenregeling voor fietsers.

De namen van Marleen Volckaert (56) en Linda Demely (63) zullen voor altijd verbonden blijven aan het kruispunt aan de op- en afrit van de A19 in Gullegem. Beide dames werden er, met dik zes maanden verschil, het slachtoffer van een identiek dodehoekongeval. Ze belandden onder een vrachtwagen. Marleen Volckaert overleed er ter plaatse op 26 maart, Linda Demely stierf aan haar verwondingen na het ongeval op 14 september vorig jaar. Eens te meer was pijnlijk duidelijk dat het kruispunt, ondanks eerdere aanpassingen, niet veilig genoeg was voor fietsers.

Vrijliggende fietspaden

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) blijkt nu echter dat er zal gewerkt worden aan de veiligheid van zwakke weggebruikers op het beruchte kruispunt. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil er een aparte groenregeling voor fietsers, zodat ze niet langer samen met gemotoriseerd verkeer moeten oversteken. De aparte groenregeling komt er ook, voor tweewielers op de Koningin Fabiolastraat. Ook wordt erover nagedacht om vrijliggende fietspaden aan te leggen langs de N343. Dat is de Rijksweg die van aan de op- en afrit naar de industriezone van Gullegem-Moorsele leidt.