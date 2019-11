Krakers zorgen voor gaslek in leegstaande woning LSI

29 november 2019

18u13

Bron: LSI 0 Wevelgem De brandweer van de zone Fluvia rukte vrijdagnamiddag rond 16u uit voor een gaslek in Wevelgem. Vermoedelijk veroorzaakten krakers de problemen.

Een ongeruste buurtbewoner uit de Kweekstraat in Wevelgem verwittigde de hulpdiensten omdat hij een indringende gasgeur rook. De brandweer van de zone Fluvia snelde samen met netwerkbeheerder Fluvius ter plaatse. Onderzoek bracht aan het licht dat de geur van een leegstaande woning afkomstig was. Het huis staat te koop en wordt naar verluidt af en toe door krakers gebruikt. Vermoedelijk veroorzaakten zij in de woning een gaslek. Fluvius sloot de gastoevoer af. Er worden maatregelen genomen om de woning ontoegankelijk te maken.