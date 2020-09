Kraan raakt gasleiding op industriezone Gullegem/Moorsele tijdens werken LSI

22 september 2020

12u45

Bron: LSI 0 Wevelgem Bij werken voor de heraanleg van de industriezone Gullegem-Moorsele heeft een kraan dinsdagvoormiddag een gasleiding op middendruk geraakt. Evacuaties waren niet nodig. De Oostlaan in Gullegem (Wevelgem) bleef wel een tijdlang voor alle verkeer afgesloten.

Al sinds 2018 zijn op de industriezone in verschillende fases werken bezig voor de heraanleg en opwaardering van de industriezone. Dat houdt onder meer wegen- en rioleringswerken in. Ter hoogte van koel- en vriesopslag Vanmarcke raakte een kraantje rond 10.45 uur een gasleiding die van de hoofdleiding naar het bedrijf van aankoopgroepering voor dranken Districo liep. Al vrij snel kon het lek voorlopig gedicht worden. Daarna sloot de gasnetwerkbeheerder Fluvius de gaskraan op de hoofdleiding af, waarna de definitieve herstellingswerken konden starten. De brandweer van de zone Fluvia hield toezicht op de veiligheid. De Ooststraat in Gullegem bleef zowat een half uur voor alle verkeer afgesloten.