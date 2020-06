Koppel uit Wevelgem start webshop met veganistische producten: “Vonden zelf niet meteen een plekje om onze producten te vinden, dus starten we er zelf mee” Alexander Haezebrouck

26 juni 2020

17u47 0 Wevelgem Het jonge koppel uit Wevelgem Jordy De Frène (23) en Nona Van Lancker (25) start met een webshop voor veganistische producten. Zelf leven ze ongeveer één jaar veganistisch maar vonden niet meteen een plekje in de regio waar ze zich goed bij voelen om producten aan te kopen. “We starten met verzorgings- en bamboeproducten maar willen dat snel uitbreiden met voeding en meer”, vertellen Jordy en Nona.

Ze zijn er ondertussen al zo’n tien maanden mee bezig met de voorbereidingen en eindelijk staat hun webshop Veganly online. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we heel wat vertraging hebben opgelopen”, vertelt Jordy De Frène. “Ook nu nog wachten we op heel wat producten vanuit het buitenland. Onze voedingsproducten en herbruikbare coconut bowls moeten nog geleverd worden, maar we wilden niet langer wachten om de winkel online te zetten.” Wat je wel al kan bestellen zijn verzorgingsproducten zoals shampoo, conditioner, nog andere schoonheidsproducten en producten uit bamboe zoals tandenborstels, rietjes en lepels. “Alles is handgemaakt en 100 procent vegan en zero waste gemaakt. We hebben er ook een merknaam Veganly waaronder alles wordt gemaakt. De producten komen voornamelijk uit Norwich in Engeland. Daar is vegan enorm groot.”

Na de uren

Jordy en Nona hebben hun webshop na hun uren opgericht. Jordy werkt als lijnoperator bij Alpro en Nona is bediende bij de vakbond ABVV. “En ik hoop dat we in de toekomst nog minder vrije tijd hebben”, lacht Jordy. Het koppel bedacht niet alleen een webshop, maar ook een logo, merknaam, noem maar op. “We willen een totaalconcept creëren een ‘safe haven’ zijn voor veganisten. In de regio is deze webshop toch redelijk uniek en we hebben grootse plannen. Dé grote droom is om in de regio het eerste Vegan takeaway restaurant te kunnen openen. Maar eerst deze webshop dus waarvan we hopen om snel te kunnen uitbreiden. Nu opereren we nog vanuit een omgebouwde slaapkamer bij ons thuis.”

Zelf veganistisch

Jordy en Nona zijn uiteraard zelf veganistisch. “We proberen zo weinig mogelijk plastic afval te hebben, eten niets waarvoor dieren zijn geslacht en letten ook op wat we kopen als kledij”, vertelt Jordy. “Dat gaat heel ver inderdaad, maar dit is hoe we willen leven. Veel mensen beseffen niet wat ze precies in hun mond steken, dat kan soms tot discussies leiden op het werk. We waren eerder al langer vegetarisch. Een goeie vriend van mij is veganistisch en hij duidde enkele pijnpunten aan zoals het drinken van melk waardoor Nona en ik ongeveer een jaar geleden de klik hebben gemaakt. In winkels vind je al veel vegetarische en veganistische producten, maar we misten toch een eigen plaatsje voor veganisten waar je kan shoppen. Daarom hebben zijn we begonnen met de webshop.” Wie geïnteresseerd is kan een kijkje nemen op www.veganly.be