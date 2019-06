Komende zaterdag afscheid van wielrenner Joren Touquet (26) VHS

24 juni 2019

19u58 0 Wevelgem In de Sint-Hilariuskerk van Wevelgem wordt op zaterdag 29 juni afscheid genomen van Joren Touquet, de wielrenner die op 18 juni onverwacht overleed op vakantie in Tenerife. De uitvaartplechtigheid start om 10 uur.

Joren Touquet genoot met zijn levenspartner Elisabeth Vermeersch en zijn ouders van een lang geplande, welverdiende vakantie op het Canarisch eiland Tenerife, toen op dinsdag 18 juni ’s morgens het noodlot toesloeg. Een hartaanval werd de amper 26-jarige renner fataal. Elisabeth probeerde hem nog te reanimeren, vader Kurt nam over, tot de hulpdiensten er waren. Maar vrij snel werd duidelijk dat Joren niet meer kon geholpen worden. De sympathieke renner van het wielerteam Decock-Van Eyck-Devos-Capoen was enkele weken voordien gestopt met koersen. Hij had last van hartritmestoornissen en zou daarom op 3 juli een operatie ondergaan in Gent. Maar dat mocht niet zijn. Woensdag wordt zijn stoffelijk overschot vanuit Tenerife naar ons land gebracht. Zaterdag nemen zijn familie, vrienden en kennissen afscheid van Joren. Er wordt een pak volk verwacht.