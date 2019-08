Komend weekend Bockor Rock voor het eerst in het park van Wevelgem “Opnieuw een echt familiefestival voor jong en oud” Alexander Haezebrouck

19 augustus 2019

15u20 0 Wevelgem Komend weekend gaat het gratis festival Bockor Rock door in het park van Wevelgem. De organisatie besloot na drie jaar de Sinksenfeesten in Kortrijk te verlaten om terug te keren naar de beginjaren van het festival. “We willen opnieuw een echt familiefestival zijn, en we trekken ook de ecologische kaart”, zegt

Het park van Wevelgem maakt zich op voor een weekend met topartiesten zoals Preuteleute, 2Fabiola en Brahim tijdens het gratis Bockor Rock festival. “We gaan er drie dagen lange één groot feest van maken voor jong en oud”, zegt woordvoerster Amandine Carpentier. “Het park van Wevelgem biedt perfect wat we voor ogen hebben. Een festival in een ontspannen sfeer. Zondag houden we trouwens een familiedag. Wie wil kan vanaf 9.30 uur tot en met 11.30 uur komen brunchen in het park. We werken hiervoor samen met café Tartine uit Kortrijk. Voor 18 euro per persoon krijg je een uitgebreid ontbijt, inschrijven kan via brunch@bockorrock.be”. Zondag is er ook tal van kinderanimatie voorzien. “We voorzien een klimtoren, bellenblaasmachine, obstakelparcours, circusmateriaal en ijsjes”, vertelt Amandine.

Ecologische bekers en Babbu

Bockor Rock trekt sinds dit jaar ook absoluut de groene kaart. “Onze dranken zullen niet langer geserveerd worden in gewone plastic-bekers, maar in PLA-bekers”, zegt de woordvoerster. “PLA is het alternatief voor plastic-bekers maar is gemaakt uit aardolie. Voor de productie van deze BIO-bekers worden restproducten gebruikt en vormen die geen concurrentie voor de voedselketen. Alle andere flessen willen ze zo goed mogelijk sorteren zodat we een milieuvriendelijk festival zijn. Naast de frisdranken en het Bockor bier uiteraard kan je op Bockor Rock ook proeven van Babbu. Dat is het drankje van bedenker Gilles Verhaeghe van zomerbar Nuba-R. Babbu is een drankje met de smaak van watermeloen, appel en een vleugje wodka. De aanwezig foodtrucks op het festival zijn Frituur Bertrand, Paul’s Fresh Food Boutique, Kroket Loket, Manuel Kartel en Café Tartine.

VZW TasToe

Bockor Rock wil met het festival ook een goed doel steunen. Ze hebben gekozen voor VZW TasToe. “Deze vzw zet zich in om maandelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen uit Groot-Wevelgem die het financieel moeilijk hebben”, zegt woordvoerster Amandine Carpentier van Bockor Rock. “Festivalbezoekers kunnen als ze willen één euro per persoon schenken aan VZW TasToe. We hopen tegen het einde van het festival aan een mooi bedrag te geraken dat we kunnen schenken aan de VZW. TasToe telt zo’n 15 vrijwilligers en delen op jaarbasis meer dan 1.000 voedselpakketten uit. “