Koffiebrander na 45 jaar weer samen op foto met zijn wielerheld Freddy Maertens Christophe Maertens

27 juni 2019

13u28 0 Wevelgem Niet minder dan 45 jaar nadat koffiebrander Patrick Hanssens uit Gullegem met zijn wielerheld Freddy Maertens op de foto kwam te staan, kwam het opnieuw tot een ontmoeting. Hanssens maakte zelfs een koffie voor de sporter en voor de supporter. “Ik ben altijd een fan gebleven van de wereldkampioen en door hem ook zelf beginnen fietsen.”

Patrick Hanssens (54), zaakvoerder van Grootmoeders Koffie uit Gullegem, is niet alleen koffiebrander, hij is ook een fervent koersliefhebber. Zijn liefde voor het wielrennen stamt uit zijn jeugd. “In 1974 nam mijn vader, zelf een koersliefhebber, mij als kleine knaap mee naar de start van Kuurne-Brussel-Kuurne”, zegt Patrick. “De toenmalige Sportaproost E.H. Lahousse, die toen onderpastoor was in Gullegem, was daar ook. Hij riep me om mee op de foto te gaan met een wielrenner waarvan hij beweerde dat het een groot kampioen zou worden. Ik had toen geen flauw benul over wie het ging, maar het bleek Freddy Maertens te zijn, die een paar jaar later wereldkampioen werd. Ik ben altijd een fan gebleven. Ik begon zelf te fietsen en die foto is daarvan eigenlijk de aanleiding geweest.”

Maar ook in zijn beroep valt Patrick terug op het wielrennen. “Wie de wielrenners een beetje volgt, ziet dat ze heel wat koffie drinken”, aldus Hanssens. “Tijdens pauzes gebruiken sommige renners, zoals bijvoorbeeld een Greg Van Aevermaet, heel wat van het drankje. Het is voor hen wellicht een heerlijke boost tijdens een tussenstop. Er zit wat cafeïne in, een toegelaten pepmiddel. Daarom heb ik in het bedrijf een ‘coureurkoffie gemaakt, voor zowel de sporter als voor de supporter.” De koffiebrander gebruikte de foto met Freddy voor zijn reclamefolder.

Woensdagavond kwam het opnieuw tot een ontmoeting tussen Patrick Hanssens en Freddy Maertens in het wielerbelevingscentrum Biking Box in Ieper. “Het is de allereerste keer dat ik met Freddy Maertens kon spreken, 45 jaar nadat de foto werd genomen”, aldus Patrick. “Hij herinnerde zich de foto natuurlijk niet, maar hij wist wel nog wie de Sportaproost was. Zijn vrouw zei dat de proost hen nog trouwde. We zijn natuurlijk beiden veel veranderd, we hebben elk onze carrière gehad, maar het was fijn om hem te ontmoeten.”