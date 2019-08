Koffie uit de Leiestreek van Grootmoeders Koffie: “We willen onze passie voor het perfecte kopje koffie graag delen” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Wevelgem Vader Patrick (54) en zoon Nicolas Hanssens (26) zijn de derde en vierde generatie van het familiebedrijf Grootmoeders Koffie in Gullegem. “We zetten de traditie van mijn grootvader verder en branden ambachtelijk koffie. We proberen die passie ook te delen via barista-opleidingen”, vertelt zaakvoerder Patrick Hanssens.

Ambachtelijk koffiebranden zit de afgelopen jaren in de lift met het ontstaan van steeds meer koffiehuizen in de stadscentra. “Ook wij profiteren daar uiteraard van mee, maar we moeten ook wel blijven vernieuwen”, beseft de zaakvoerder. “Zo is mijn zoon Nicolas erg bezig met het zoeken van nieuwe zetmethodes en het introduceren van nieuwe koffiebonen, zonder dat we de authenticiteit uit het oog verliezen. Want authenticiteit is belangrijk.”

In de koffie ‘geboren’

Grootmoeders Koffie is nog een echt familiebedrijf, gesticht door Nestor Hanssens in 1935. “Mijn opa was destijds vlasser, maar toen dat in elkaar zakte, zocht hij een nieuwe metier. Hij besloot zich op het branden van koffie te storten. Hij zocht koppig naar de juiste mengelingen, verpakte ze in grote blikken en bracht ze naar de buurtwinkels, onder de naam Koffie Hanssens–Debrabandere. Nestor plaatste een oude vrouw op de verpakking als logo. Tijdens de oorlogsjaren kwamen veel Franse soldaten de grens over om koffie te kopen en ze spraken toen altijd over ‘le café avec la petite grand-mère’. Meteen was de nieuwe naam Grootmoeders Koffie geboren.”

In de jaren ’60 bouwde de vader van Patrick nieuwe gebouwen naast de oude, waar de koffiebranderij en de kantoren van Grootmoeders Koffie vandaag nog altijd zitten. “Deze site is altijd mijn thuis geweest, ik ben zelfs iets verderop in de straat geboren, waar we woonden”, vertelt Patrick. Of zoon Nicholas niet een klein beetje gedwongen werd om mee in de zaak te stappen? “Helemaal niet”, lacht Nicolas. “Ook ik ben opgegroeid in en rond de koffiebranderij en ben hier als snel aan de slag gegaan als jobstudent. Ik heb de koffiemicrobe helemaal meegekregen en sinds 2014 zit ik mee in de zaak. Het is mijn taak om het bedrijf mee te nemen in de huidige trends, zonder de traditie uit het oog te verliezen.”

Barista-opleidingen

Naast koffiebranden beschikt Grootmoeders Koffie ook over een museum. “Mensen die de Leiestreek bezoeken, kunnen ook een rondleiding krijgen bij ons. We hebben ons eigen een museum waar we tonen waar de koffie vandaan komt en waar ze de geschiedenis van het bedrijf leren kennen. Uiteraard wordt dat bezoek beëindigd met het proeven van koffie. Omdat we onze passie graag willen delen, bieden we ook barista-opleidingen aan waarbij we mensen leren koffie zetten. En dat is niet alleen voor horecapersoneel. Er zijn ook mensen die thuis graag de perfecte koffie willen zetten. Wel, die kunnen dat bij ons leren.”

