Kleuter en twee personeelsleden besmet met corona: Basisschool BaMo sluit vroegtijdig de deuren Alexander Haezebrouck

27 juni 2020

17u12 218 Wevelgem De vrije Basisschool BaMo in Moorsele sluit vroegtijdig haar deuren door coronabesmettingen. Eerder testten twee personeelsleden van de school positief op het coronavirus. Vrijdag kreeg de school de melding dat ook een kleuter besmet is geraakt. “Daarna hebben we besloten om volgende week de school niet meer te openen”, zegt coördinerend directeur Hans Seynhaeve van de scholengemeenschap Guldenberg.

De besmette kleuter zit in de tweede kleuterklas en was niet in contact geweest met de twee besmette personeelsleden maar liep op een andere manier toch het virus op. “De ouders gingen met hun kindje naar de dokter, daarna werd de besmetting vastgesteld”, vertelt coördinerend directeur Hans Seynhaeve van de scholengemeenschap Guldenberg waar ook de basisschool BaMo deel van uit maakt. “De ouders hebben ons vrijdagavond ingelicht, de kleuter vertoont gelukkig enkel lichte symptomen. Eerder tijdens de week werd ook een medewerker van de school positief bevonden. Dat is geen leerkracht maar hij verblijft sindsdien twee weken in quarantaine. Zes personen die wel dichter contact hadden, hebben we laten testen. Donderdag bleek één van hen ook besmet te zijn geraakt, ook die persoon kwam niet in contact met leerlingen. Beiden verblijven momenteel in thuisisolatie en hebben griepklachten maar stellen het redelijk goed. We hadden de ouders hierover ingelicht maar wilden de school wel op een normale manier afsluiten. Tot het nieuws van de kleuter ons vrijdagavond bereikte. Zaterdagvoormiddag hebben we in samenspraak met het CLB en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist om de deuren van de school toch vroegtijdig te sluiten. In principe is hier geen medische reden voor, maar we willen geen onnodige risico’s nemen. De ouders van de klasgenootjes zijn ondertussen verwittigd door de klasleerkracht. Alle klasgenootjes zullen nu ook getest worden.”

Noodopvang

De school zorgt wel voor een noodopvang. Die zal doorgaan in OC De Stekke in Moorsele van 7.30 uur tot 17.30 uur. “We begrijpen dat dit voor de leerlingen geen leuke boodschap is om op die manier het schooljaar te moeten afsluiten”, laat het schoolbestuur weten. “Om ouders niet te veel in de problemen te brengen bieden we toch deze noodopvang aan. We raden ook alle kinderen aan om erg alert te blijven voor mogelijke symptomen. Het is enorm jammer dat we het schooljaar in mineur moeten eindigen.” In de basisschool zitten zo’n 500 leerlingen.

Andere basisschool scholengroep eerder al slachtoffer

Basisschool BaMo is niet de eerste school uit de scholengemeenschap Guldenberg die te maken krijgt met het coronavirus. Helemaal in het begin raakte een leerkracht van de Wijnbergschool in Wevelgem besmet met het virus. Zij liep het virus op skireis op met haar familie. “We waren de eerste die er mee te maken kregen, toen was het allemaal nog erg onbekend. Nu het virus in ons land op z’n laatste benen loopt, krijgen we er toch weer mee te maken. Hopelijk zullen de kleuter en onze twee personeelsleden snel genezen zijn.