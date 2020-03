Kappers Moorsele al een week gesloten terwijl ze eigenlijk niet mogen: “Willen onszelf beschermen” Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

20 maart 2020

16u39 0 Wevelgem De 11 kappers van Moorsele zijn sinds een week allemaal gesloten. Nochtans moeten ze volgens de maatregelen open blijven en één klant per keer bedienen op afspraak. “Als kapper één meter afstand houden lukt niet, een collega uit een andere gemeente raakte al besmet door een klant”, zegt één van hen.

“Niemand van ons begrijpt waarom wij moeten open blijven”, zegt één van de kappers uit Moorsele. “We hebben schrik dat we zelf en ons personeel besmet zullen geraken met het virus. Daarom hebben we allemaal beslist om voorlopig toch te sluiten, tegen de regels in. De hele sector smeekt om hun zaak te mogen sluiten, maar de minister wil niet plooien. En waarom niet? Gunnen ze ons de premie niet?” Social distancing, oftwel één tot anderhalve meter tussen elkaar laten is voor kappers geen optie. “Om haren te knippen moet je wel dichter staan dan één meter. Zelf ben ik herenkapper dus doe ik ook baarden en snorren. Ik wil niet hebben dat ik een baard moet scheren terwijl mijn klant zit te hoesten en te niezen. We hebben ook opgevangen dat een collega kapster uit een andere gemeente besmet is geraakt door een klant. Dat willen we ten allen tijde vermijden. Zelf heb ik ook een risicopatiënt in de familie, het virus kunnen we dus wel missen. Trouwens, moet echt iedereen zijn haar geknipt worden? Niemand moet naar feestjes gaan de komende weken. Is het zo erg om je haar één maand niet te knippen?” De Moorseelse kappers hopen dat de minister snel besluit dat ook zij hun deuren mogen sluiten.

