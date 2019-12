Jumpsquare in Finlandia geopend, mooi op tijd voor kerstvakantie Alexander Haezebrouck

18 december 2019

16u13

Bron: Alexander Haezebrouck 4 Wevelgem Het trampolinepark Jumpsquare is geopend en biedt 2.500 vierkante meter aan springplezier. Het is in een razendsnel tempo gebouwd. “In zes weken tijd hebben we zo goed als alles klaar gekregen”, vertelt zaakvoerder Christophe Tassenon. “Dat is heel snel, normaal hebben we toch acht weken nodig.”

Helemaal af is Jumpsquare nog niet. “Enkel de Slide, die uniek is in de Benelux, is nog niet helemaal klaar”, verduidelijkt Christophe. “De trap wordt nog afgewerkt maar opent zeer binnenkort. De Slide is een glijbaan die je op het einde de lucht in katapulteert. Landen doe je op een zachte ondergrond. Jumpsquare is ideaal voor jongeren en kinderen om heel speels een sportieve dag te beleven.”

Alle leeftijden

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom. “Voor de allerkleinsten, kinderen van twee tot zes jaar, voorzien we aparte sessies. Als zij moeten springen tussen tieners, is dat te gevaarlijk. Het park is ook opgedeeld tussen een hoger en een lager gelegen gedeelte. Op het hoger gelegen gedeelte vind je de spectaculairste attracties. Het park is zo ingericht dat de kleintjes er niet raken.” Ook leuk voor jong en oud is een interactieve attractie waarbij je zelf een hoofdrol speelt in een videogame. “Je kan je avatar zien op een scherm en moet opdrachten uitvoeren en zaken grijpen. Zo word je helemaal ondergedompeld in het spel.”

Vier vestigingen

De vestiging in Gullegem is de vierde in ons land. Eerder openden al vestigingen in Hasselt, Brugge en Sambreville. Jumpsquare komt oorspronkelijk uit Nederland, maar kent een opmerkelijk snelle groei. In Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Polen zijn nu al 40 hoogwaardige indoor trampolineparken. Het trampolinepark is tijdens de schoolvakanties elke dag open. Buiten de vakanties is Jumpsquare open van woensdag tot en met zondag met zaterdag openingstijden vanaf 10 uur tot 23 uur. Als je online reserveert, kost een toegangsticket tot het park voor één uur 13 euro, aan de deur 14 euro. Je kan ook reserveren om anderhalf uur of twee uur te springen. Jumpsquare is in de plaats gekomen van de legendarische ijspiste Finlandia. De ijspiste bestond maar liefst 45 jaar en was een begrip in de regio. Afgelopen jaar raakte in mei bekend dat de piste zou sluiten. Er waren enkele zware investeringen nodig, maar dat zagen ze bij Finlandia niet meer zitten. Jumpsquare toonde algauw interesse in de ruimte. “We willen een waardige opvolger zijn voor de schaatsbaan”, besluit Christophe Tassenon van Jumpsquare.