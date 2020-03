Juffen houden ‘kleuterchallenge’ om kindjes te entertainen tijdens lockdown Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

18u29 1 Wevelgem Drie kleuterjuffen van de gemeentelijke basisschool Wevelgem hebben wel een erg creatieve oplossing bedacht om de kleuters tijdens de gedeeltelijke lockdown toch bezig te kunnen houden. Via de kleuterchallenge dagen ze hun kleuters uit. “We geven hen elke dag een opdracht, waarna foto’s of een filmpje op de website van de school verschijnen”, vertelt Juf Madelief Vande Kerckhove.

“Elke morgen overleggen we via WhatsApp wat de opdracht van de dag zal worden”, vertelt Juf Madelief Vande Kerckhove van de gemeentelijke basisschool van Wevelgem. “Die opdrachten sturen we telkens door naar de leerlingen. We hebben hen al eens een sokpop laten maken en een mondmasker. Maar het hoeven niet altijd knutselwerken te zijn. Morgen, vrijdag, bijvoorbeeld zullen we hen vragen om een bewegingsparcours te doen thuis. We vragen aan de ouders en kleuters om telkens een foto of een filmpje te maken van hun opdracht. Die worden doorgemaild naar onze ICT-medewerker die de resultaten dan op de website plaatst. Op die manier willen we proberen om de kleuters toch vanuit de school te entertainen tijdens deze periode dat ze thuis moeten zijn.” Ondertussen leeft de kleuterchallenge enorm. “Ook de ouders vinden het enorm leuk. Ze sturen vaak zelf ook voorstellen voor opdrachten.”

Zelf in quarantaine

Juf Madelief zit ondertussen zelf in quarantaine. “Dat is een stuk minder natuurlijk, maar ik voel me goed. Gelukkig is er WhatsApp en nog van die andere zaken zodat je contact blijft hebben met elkaar. We zullen proberen om tijdens deze lockdown de kleuters elke dag een nuttige opdracht te geven.