Jubileumeditie Kerstbal wordt exclusief feestje: “Eten en drinken à volonté” Maxime Petit

24 december 2019

17u34 0 Wevelgem De 70ste verjaardag van het gerenommeerde Kerstbal zal niet onopgemerkt voorbijgaan. De organisatie Moeder Wevelgemse zet voor de jubileumeditie op kerstdagavond in de Salons Cortina in op extra beleving. “Er zijn nog tickets aan de deur”, laat de organisatie weten.

25 december is al 70 jaar de vaste datum voor de feestvierders uit Wevelgem en verre omstreken. In de gouden jaren lokte het feestje op Kerstdag nog meer dan 5000 man en vorig jaar waren dat er bijna 3000. Dit keer wordt het echter een meer exclusieve editie want de grote feesttent komt er niet maar in ruil zal ook een tweede binnenzaal omgetoverd worden tot feesttempel. De capaciteit zakt daarmee naar 1500 fuivers maar de organisatie boet niet aan kwaliteit in. “Integendeel”, zegt preses Thibau Mahau. “Dit keer kun je alleen opteren voor de all-in formule. Voor zo’n 100 euro kun je eten en drinken à volonté. We verkochten al meer dan 80% van de tickets. Dat betekent dus dat late beslissers ook nog aan de deur een kaartje op de kop kunnen tikken.”

Het feestje wordt gekruid met optredens van verschillende dj’s. Zo laten onder meer Neon (Tomorrowland) en Maddis (Viking) hun beste mixen horen aan de menigte.