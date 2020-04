Jubileumeditie Bloemenmarkt afgelast door coronacrisis Alexander Haezebrouck

01 april 2020

17u03 0

Editie 50 van de Bloemenmarkt op 1 mei in Wevelgem is afgelast door de coronacrisis. Ook de vijfenveertigste editie van het Tuin-en Hobbysalon de elfde editie van het West-Vlaams Kubb Kampioenschap zijn afgelast. Hiermee zijn alle activiteiten op 1 mei dit jaar afgeschaft. “Onze activiteiten op 1 mei zouden in totaal ook meer dan 1000 mensen op de been gebracht hebben”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “En dat op een beperkte oppervlakte. Om de standhouders en de deelnemers aan het kubbtornooi niet langer in onzekerheid te laten, hebben we -met spijt in het hart uiteraard- beslist de organisatie van 1 mei af te breken.” De jubilea-edities van de Bloemenmarkt en het Tuin-en Hobbysalon worden dus uitgesteld naar volgend jaar.