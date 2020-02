Jongeren opnieuw slaags op vechtfilmpje, opsporingsonderzoek loopt LSI

19 februari 2020

16u13

Bron: LSI 0 Wevelgem Amper een week nadat via sociale media een filmpje viraal ging waarop te zien was hoe een 14-jarige jongen uit Izegem slaag kreeg van een leeftijds- en klasgenoot van Tsjetsjeense afkomst, is opnieuw een vechtfilmpje opgedoken. Daarin is te zien hoe een minderjarige jongen in Wevelgem slagen en schoppen krijgt van een andere jongeman. De politie is al sinds 5 januari op de hoogte en onderzoekt de zaak.

Vlaams Belang West-Vlaanderen verspreidde het vechtfilmpje gretig. Volgens de partij is de dader ook in Wevelgem van Tsjetsjeense afkomst, maar dat kon niet formeel bevestigd worden. “Er is een Tsjetsjeense groep vechtmachines actief in de Kortrijkse en Roeselaarse regio die hun vechtpartijen filmen en op afgesloten Instagram- en Facebookaccounts posten om mee op te scheppen”, aldus Vlaams Belang. “Zij moeten onmiddellijk van straat geplukt worden.”

Opsporing

De vechtpartij vindt plaats in de buurt van de Kolverik- en Kweekstraat in Wevelgem. Al op 5 januari deed het minderjarige slachtoffer uit Kortrijk bij de politie van de zone Vlas in zijn woonplaats aangifte. “Er is een opsporingsonderzoek gestart”, bevestigt Hanne Demedts van de Kortrijkse afdeling van het parket van West-Vlaanderen. Meer wil zij er in het belang van het onderzoek niet over kwijt. Of dezelfde groep daders zowel in Roeselare als in Wevelgem actief was, wil ze evenmin bevestigen. “Uiteraard betreuren we dergelijke feiten”, aldus Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie (Wevelgem-Ledegem-Menen). “De aangifte is in een naburige politiezone gebeurd. Wij hebben geen weet van een reeks dergelijke gefilmde vechtpartijen.”