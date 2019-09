Jongeren die fietsen of wandelen kunnen punten winnen door te ‘highfiven’ AHK

19 september 2019

15u05 0

Sinds begin deze week loopt in Moorsele het #HighFiveproject. Op fiets- en wandelroutes naar school werden palen geïnstalleerd met daarop een hand. Wie passeert, kan een highfive geven. Bij elke rake higfive verzamelen fietsende leerlingen punten met hun polsbandje. Hoe meer punten ze verzamelen, hoe leuker de beloning die ze krijgen. Op die manier wil de gemeente leerlingen aanmoedigen om zo veel als mogelijk per fiets of te voet naar school te gaan. In 2020 komt het project ook naar Gullegem en in 2021 naar Wevelgem.