Jonge twintiger vrijgesproken voor uitgifte valse biljetten op fuiven LSI

18 november 2019

14u18

Bron: LSI 2 Wevelgem Een 21-jarige jongeman uit Menen is door de rechter in Kortrijk vrijgesproken voor uitgifte van 410 euro aan valse biljetten op fuiven van jeugdhuis Ten Goudberge in Wevelgem. De rechter veroordeelde hem wel tot een werkstraf van 100 uren en een boete van 1.200 euro voor heling van 32 valse biljetten.

Op 2 december 2017 kon A.D. uit Menen samen met drie anderen in een wagen op de parking van het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) van Izegem door de politie gecontroleerd worden. De agenten vonden er voor 640 euro aan valse biljetten van 20 euro. “Gestolen van een drugsdealer”, verklaarde A.D. De politie legde de link met de uitgifte van valse eurobiljetten op fuiven van jeugdhuis Ten Goudberge de weken voordien. Op de fuiven was A.D. gezien. “Meer er is geen enkel bewijs dat hij die valse biljetten heeft uitgegeven”, vond advocaat Thomas Vandemeulebroucke. De rechter volgde die redenering. Door de vrijspraak vist Ten Goudberghe achter de gevraagde schadevergoeding van 410 euro.