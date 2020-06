Jonge bestuurder overkop nadat hij moet uitwijken voor tegenligger Alexander Haezebrouck

12 juni 2020

22u49 0 Wevelgem Ter hoogte van het kruispunt van Rommelen met de Daalstraat in Gullegem gebeurde vrijdagavond omstreeks 21.30 uur een ongeval. Een jonge bestuurder moet uitwijken voor een tegenligger en ging over de kop. De tegenligger reed gewoon verder.

De jongeman reed omstreeks 21.30 uur met zijn BMW in de richting van Kortrijk toen het ter hoogte van de Daalstraat plots mis ging. “Ik moest uitwijken voor een tegenligger”, vertelt de jongeman. “Ik raakte rechts in de gracht, daarna ging het licht uit.” De jongeman werd terug gekatapulteerd naar de andere kant van de weg en belandde uiteindelijk kop zijn dak in de gracht aan de linkerkant van de weg. De tegenligger reed gewoon verder. Buurtbewoners die de klap hadden gehoord gingen kijken. “Ik heb zijn portier geopend en als bij wonder kon die jongeman uit zijn auto kruipen, hij heeft geen schrammetje. Gelukkig maar, dit kon veel slechter afgelopen zijn.” De jongeman kwam er met de schrik vanaf. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang niet passeren ter hoogte van het ongeval.