Jong koppeltje gewond bij zware aanrijding op einde A19 LSI

11 december 2019

19u31

Bron: LSI 60 Wevelgem Op het einde van de A19 in Gullegem (Wevelgem), net voor de Kortrijkse ring R8, is een jong koppeltje uit Woumen (Diksmuide) en Heule (Kortrijk) woensdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De A19 richting R8 was een tijdlang voor alle verkeer afgesloten.

Zoals wel vaker tijdens de avondspits was er woensdagavond op de aansluiting van de A19 naar de R8 stapvoets verkeer. Een automobiliste achter het stuur van een Peugeot merkte dit wellicht niet of te laat op en knalde rond 18.15 uur achteraan op de kleine Renault Twingo van de 19-jarige jongeman uit Woumen. Naast hem zat zijn 18-jarige vriendin uit Heule. Door de klap raakte de achterkant van de Twingo zwaar beschadigd. De auto plooide tot op de achterbank naar binnen. Het koppeltje moest door de brandweer uit hun wrak bevrijd worden. Ze bleven bij bewustzijn en hadden vooral pijn aan rug en nek. Net als de vrouw uit de Peugeot werden ze naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk gebracht.

Door het ongeval bleven de twee rijstroken van de A19 richting Kortrijk zowat een uur voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer kon wel passeren op de parallelle rijweg. Dat zorgde voor een flinke file. Om 19.15 uur kon het verkeer opnieuw over één rijstrook passeren.