Jeugdbewegingen helpen bij bedeling mondmaskers Alexander Haezebrouck

09 september 2020

17u59 0 Wevelgem In Wevelgem krijgen alle inwoners ouder dan 12 jaar een tweede herbruikbaar mondmasker. Zestig vrijwilligers van verschillende jeugdbewegingen staken woensdag de 27.050 mondmaskers in enveloppes.

In mei kregen alle Wevelgemnaren een eerste herbruikbaar mondmasker in de bus, dankzij een samenwerking 14 andere steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen en met W13, Leiedal en Fluvia. “Omdat mondmaskers nog een tijdje een deel van ons leven zullen uitmaken, hebben we beslist om elke inwoner vanaf 12 jaar van een nieuw herbruikbaar mondmasker te voorzien”, zegt schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V). “Ook herbruikbare mondmaskers worden na een tijdje best vervangen.” De jeugdbewegingen zagen de voorbije maanden heel wat van de activiteiten waarmee ze normaal fondsen werven, in het water vallen door het coronavirus. Daarom staken ze maar wat graag een handje toe bij de bedeling van de nieuwe mondmaskers. “We geven hen zo de kans om een centje bij te verdienen voor de clubkas”, aldus de schepen.