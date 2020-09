Jarne Jodts en FC Gullegem kunnen zich na bekeruitschakeling op competitie focussen: “Niet Londerzeel, maar Oudenaarde telt” Piet Balcaen

14 september 2020

00u13 0 Wevelgem Voor FC Gullegem zit het bekeravontuur erop. De jongens van Allan Deschodt gingen schijnbaar kansloos (3-0) onderuit in en tegen SK Londerzeel dat net als Gullegem actief is in tweede nationale .

“We verloren wel met 3-0, maar waren zeker niet kansloos”, corrigeert Jarne Jodts ons meteen. “Ik vond dat we een degelijke eerste helft hebben gespeeld, maar kwamen in die fase van de wedstrijd op een vrij knullige manier op achterstand. We kregen een lokale center die bleef hangen in onze zestienmeter niet weg, waarna de bal tergend traag over de lijn rolde. Kort na die openingstreffer kregen we dé kans op de gelijkmaker toen Coopman een center van op links verstuurde en Dekiere zijn deviatie door de plaatselijke doelman met een voetreflex zag gepareerd worden. Onze trainer stuurde aan de rust bij. Om hun looplijnen te doorbreken schakelden we over naar een 3-5-2 met Dekiere en de ingevallen Vervaecke acterend in onze frontlinie. Met succes want we kwamen nog beter in de match. Echter, bij ons was het telkens net-niet, bij Londerzeel net-wel. Getuige de 2-0. Op counter werd het daarna nog 3-0.”

Bekernederlaag niet dramatiseren

“Verliezen is nooit leuk en natuurlijk hadden we de bekermatch in Londerzeel liever gewonnen. Maar we moeten deze bekernederlaag nu ook niet dramatiseren. Komend weekend telt. Gezien ook Oudenaarde uit de beker werd gewipt, kan de openingsmatch van de competitie, aanstaande zaterdagavond op de eigen veld tegen Oudenaarde, doorgaan. Oudenaarde is de ex-ploeg van Lauden Hugelier, Rodrigue Dutoit en Dempsey Vervaecke. Onze trainer kan inlichtingen inwinnen bij de twee laatstgenoemden. Zij waren vorig seizoen nog actief bij Oudenaarde. Ook al voerde Oudenaarde een verjongingskuur door, toch is en blijft het een niet te onderschatten tegenstander. Afgelopen zondag verloren ze hun bekermatch met 4-0-cijfers in Ganshoren. Laat ons echter geen conclusies trekken uit dat resultaat. Evenmin zal Oudenaarde conclusies trekken uit onze 3-0-nederlaag. Een beker- en competitiematch valt niet te vergelijken met elkaar”, vervolgt het jeugdproduct van KSCT Menen, Excelsior Moeskroen, SV Zulte-Waregem en KV Kortrijk.”

9 op 15 is onze eerste doelstelling

“Vorig seizoen koos ik voor FC Gullegem. De trainer gaf met meteen het vertrouwen dat ik nodig had. Vandaar dat ik ondanks interesse van Menen, Dikkelvenne en Mandel United in het tussenseizoen toch koos voor een verlengd verblijf bij FC Gullegem. Ik voel me goed bij deze club. Blijkbaar ben ik niet de enige, want quasi iedereen bleef. Ik wil het vertrouwen dat de trainer blijft schenken, niet beschamen. Ik sta voor het jaar van de bevestiging. Een jaar waarin ik blessurevrij wil blijven en zoveel mogelijk wil spelen. Met ons team mik ik op een plaats in de linkerkolom. Dat wordt geen sinecure. Het wordt week na week bikkelen. Een goede start kan ons wel helpen. Wat dat betreft is 9 op 15 onze eerste doelstelling.”