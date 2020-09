Jan Hanssens is nieuwe voorzitter van tweedenationaler: “Er waait een nieuwe wind door FC Gullegem” Piet Balcaen

06 september 2020

21u02 0 Wevelgem FC Gullegem omzeilde zondagnamiddag de bekerklip tegen Witgoor Sport Dessel. Na een eerder wisselvallige voorbereiding en matige prestaties in de oefenmatchen, won een efficiënt FC Gullegem, dankzij treffers van Efram Vansuypeene, Thomas Coopman en Benjamin Lutun, zijn eerste match met sportief belang. We ontmoetten na de match een tevreden voorzitter Jan Hanssens.

“Er zat voor het eerst sinds de start van onze voorbereiding echt lijn in ons spel”, zegt Jan Hanssens. “We scoorden zelf driemaal en hielden achterin de nul. De zege tegen Witgoor Sport Dessel zorgt voor een bevrijdend gevoel. De spelers hebben op het gepaste moment de goede vorm beet. Een pluim voor onze trainersstaff. Het heeft er alle schijn van dat de spelers er op het juiste moment staan voor onze club.”

Net zoals de nieuwe preses er op het juiste moment eveneens stond voor de club? “Ik ben ondertussen dertig jaar actief in het voetbal (achtereenvolgens bij SK Gullegem, fusieclub KSK Wevelgem City en FC Gullegem, red.) en vond de tijd rijp om om een stap voorwaarts te zetten. Het voorzitterschap overnemen van Rudy (Vandemoortele, red.), die doorheen het afgelopen decennium schitterend werk heeft geleverd maar het voorbije seizoen wat uitgeblust was, boezemt me geen angst in. Corona evenmin. Toch steken we het niet onder stoelen of banken dat Covid-19 een invloed heeft gehad op onze clubkas. Per slot van rekening was onze kantine, één van onze hoofdsponsors, maandenlang gesloten. Zo zijn we onze spelers dankbaar dat zij stuk voor stuk bereid waren om twintig percent in te leveren. Op die manier kunnen we onze engagementen tegenover hen garanderen.”

Club op hoger niveau brengen

“Welke accenten ik als nieuwe voorzitter wil leggen?”, herhaalt de zaakvoerder van carrosserie Jan Hanssens in Gullegem onze vraag. “Ik wil de club op een hoger niveau brengen. Een club die de naam tweede nationale waard is. Niet alleen op het veld, iets wat de spelersgroep de voorbije seizoenen al heeft bewezen, maar ook naast het veld. Ik heb het dan meer bepaald over onze infrastructuur. Wie de Poezelhoek de voorbije weken al heeft bezocht, zal ook wel gemerkt hebben dat de opfrissingswerken geslaagd zijn. Een nieuw laagje verf, nieuwe dug-outs, ... Neem van mij aan dat het hierbij niet stopt. Zo zal Delta Light voor de nodige sfeerverlichting zorgen. Nog meer dan anders wordt voetbal, in de eerste maanden zelfs op zaterdagavond, een feest. Er waait duidelijk een nieuwe wind door de club.”