Issey (21) brengt de Zuid-Californische keuken naar Wevelgem Alexander Haezebrouck

27 februari 2020

18u13 25 Wevelgem De pas 21-jarige Issey Ameye uit Wervik opent binnenkort haar zaak SoCal Kitchen langs de Menenstraat in Wevelgem. “Het eten en de totale inrichting zal volledig in de stijl van Californië zijn” vertelt Issey die de liefde voor de streek meekreeg van haar vader.

Californië in Wevelgem, dat wordt de nieuwe zaak SoCal Kitchen van de 21-jarige Issey Ameye die al enkele maanden met haar vader Twiggy Ameye het pand volledig aan het renoveren is. “We zullen hamburgers op z’n Californisch serveren met frieten, maar ook taco’s en nacho’s”, vertelt Issey. Dat alles in een kader dat erg aanvoelt alsof je in Los Angeles zelf bent. “Mijn papa is al heel zijn leven verzot op Californië en zelf ben ik er ondertussen ook al zo’n acht keer geweest. De liefde voor de streek heb ik zo meegekregen. Ik heb een frituuropleiding gevolgd en heb daarna een jaar gewerkt in een frituur. Dat deed ik enorm graag. Mijn mama die een immobiliënkantoor heeft, botste dit pand. Het was vroeger een bordeel, maar mijn mama zei dat als ik iets op mezelf wou proberen dat dit pand geschikt was. Het was vroeger een bordeel, en dus moest alles eruit en hebben we de hele inrichting opnieuw gedaan. Omdat we niet de zoveelste frituur wilden zijn, kwam dit idee snel naar boven.”

Tot tien keer per jaar in Californië

Vooral papa Twiggy Ameye (49) is in zijn leven al ontelbare keren in het zuiden van Californië geweest. “Ik houd van bijna alles daar”, vertelt Twiggy die z’n dochter zal helpen in de zaak. “Ik heb lange tijd gewerkt als invoerder van materialen vandaar. Auto’s, frigo’s, noem maar op. Daarom gebeurde het wel dat ik tot tien keer per jaar in Californië was. Ik ben ook een grote verzamelaar van vanalles en alles wat ik kon meepakken van ginder, deed ik ook. Al het decoratiemateriaal in de zaak komt ook effectief van Californië. De toiletten hebben we vol gehangen met Amerikaanse nummerplaten, autosnelwegborden en foto’s van reizen die we zelf naar daar hebben gemaakt. Er is een cosy corner en een hoekje waar een graffiti kunstenaar een ontwerp dat we zelf gemaakt hebben, heeft aangebracht.”

Opening op 11 maart

De nieuwe zaak is bijna af. Komend weekend wordt de gevel aangepakt. “We zorgen ook voor een logo buiten met typisch Amerikaanse neonlichtjes zodat je ons zeker niet kan missen”, zegt Issey. “Buiten zullen we ook nog twee palmbomen plaatsen om het Californië-gevoel compleet te maken. Binnen hebben we plaats voor 35 personen, wanneer het weer wat beter zal worden kunnen we ook nog eens 35 personen buiten zetten op het terras. Op negen maart doen we een pre-opening met vrienden en familie en vanaf 11 maart zijn we officieel open voor het publiek. In het begin zullen we zeven op zeven open zijn, later zullen we beslissen wanneer we onze sluitingsdag zullen organiseren.” SoCal Kitchen kan je vinden in de Menenstraat 482 in Wevelgem.