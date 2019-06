Isabelle in zak en as na brand in broodjeszaak Hap: “Droom in paar uur tijd vernield” LSI

23 juni 2019

04u42

Bron: LSI 266 Wevelgem Een brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag broodjeszaak Hap vernield. Er raakte niemand gewond, maar het pand langs de Hondschotestraat is volledig onbruikbaar. “In een paar uur is mijn droom volledig uit elkaar gespat”, reageert uitbaatster Isabelle Leroy.

Passanten merkten rond 2.15 uur op dat er heel wat rook uit de voordeur van het alleenstaande pand op de hoek van de Hondschotestraat en de Nijverheidslaan kwam. De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse en bestreed de brand zowel via de voor- als achterkant van het gebouw. Het vuur vernielde de volledige benedenverdieping, waar ook de broodjeszaak zich bevond. Het is ook daar dat het vuur ontstond. De brand ging met heel wat rookontwikkeling gepaard en de weg tussen Gullegem en Moorsele bleef een tijdlang plaatselijk voor alle verkeer afgesloten.

“De politie kwam me thuis verwittigen”, aldus uitbaatster Isabelle Leroy uit Moorsele. “Het was meteen duidelijk dat het ernstig was en het pand niet meer te redden viel. Het gebouw staat nog overeind, maar binnen is alles kapot. Wellicht ligt een kortsluiting aan de diepvriescel aan de oorzaak. Hoe het nu verder moet, daar heb ik even nog geen idee van. Het bestellingenboek was goed gevuld, voor een maand ver.”

Isabelle Leroy startte zo’n drie jaar geleden met haar broodjeszaak, met aandacht voor healthy food en gerechtjes in bokalen. Ze gaf er haar job als interieurvormgeefster voor op. De lange dagen op de baan hadden voor de inspiratie voor haar zelfstandige zaak gezorgd. De zaken liepen meteen goed, waardoor ze op zoek ging naar een ruimer pand. Twee jaar geleden vond ze dat en doopte ze het pand langs de Hondschotestraat om tot ‘Hap’. “Ik heb heel wat investeringen gedaan, onder meer in een industriële keuken en de diepvriescel”, aldus Isabelle. “Dit is een zware klap. Ik zal eerst alles eens moeten laten bezinken, maar ik moet toch ook snel beslissen hoe het nu verder moet. Als zelfstandig ondernemer moet je je immers meteen die vraag stellen.”