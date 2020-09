Installateur zonnepanelen geeft vervelende buurman klap LSI

17 september 2020

14u26

Wevelgem Een discussie tijdens de installatie van zonnepanelen op het dak van een woning in Heule (Kortrijk) bracht woensdag de 31-jarige installateur voor de rechter. Hij gaf een vervelende buurman een klap.

Op 1 december 2018 was Gregory W. uit Wevelgem als installateur van zonnepanelen aan de slag op het dak van een woning in Heule. Een buurman vertrouwde het zaakje niet, cirkelde rond en maakte tal van foto’s. Hij vreesde dat de installateur schade aan zijn dak zou aanrichten. Dat enerveerde de installateur, die er een opmerking over maakte. De discussie tussen beiden escaleerde. “Hij probeerde me eerst te slaan, ik kon ontwijken en gaf wél een rake klap”, aldus W. “Ik bied mijn excuses aan en ben bereid een werkstraf uit te voeren. Ook al werk ik al van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.” Vonnis op 14 oktober.