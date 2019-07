Inferno Flocart: even tevoren werken uitgevoerd aan productielijn waar brand ontstond Hans Verbeke

10 juli 2019

20u30 0 Wevelgem Het gerecht onderzoekt of de zware brand die dinsdag in Gullegem een deel van het textielveredelingsbedrijf Flocart in de as legde, eventueel het gevolg is van werken die enkele uren voordien werden uitgevoerd aan een productielijn. Medewerkers van de externe firma die daarvoor was ingeschakeld, worden ondervraagd. Door de brand zijn 32 arbeiders technisch werkloos. De 13 bedienden kunnen wel aan de slag blijven.

Twee van de vier activiteiten op de site van Flocart hebben zwaar te lijden onder de brand. “Het vuur ontstond rond kwart na vijf in de coatingafdeling, in het afzuigsysteem van de rookgassen”, zegt Nancy Ghyselinck, HR-manager van de Groep Masureel, waar Flocart deel van uitmaakt. “De productielijnen voor het coaten van de meubelstoffen en van de verduisteringsgordijnen zijn getroffen. De productiehal waar het zonneweringsweefsel wordt afgewerkt, bleef gevrijwaard, net als de afdeling muurbekleding.” Die is gevestigd in de site van Flocart langs de Zuidstraat in Wevelgem en bleef dus uiteraard ook buiten schot.

Werken door externe firma

Dinsdagavond al kwam een branddeskundige ter plaatse om zoveel mogelijk informatie over het inferno te verzamelen bij de hulpdiensten. Het bedrijf betreden om in het puin een onderzoek te starten, was toen nog niet mogelijk. Dat gebeurde woensdagmorgen. Rond de middag werd het bedrijf dan vrijgegeven. Volgens het parket is de brand accidenteel ontstaan, aan een productielijn. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Wel staat vast dat er in de uren voor de brand uitbrak werken uitgevoerd werden aan de productielijn in kwestie. Dat gebeurde door een externe firma. Het onderzoek spitst zich dan ook toe op de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de brand. “Wij beschuldigen alvast niemand”, zegt Nancy Ghyselinck. “Voor ons is het belangrijk dat de brand accidenteel was. Het onderzoek zal hopelijk duidelijk maken hoe de vork aan de steel zit.”

Technische werkloosheid

De brand die bestreden werd door zowat honderd blussers uit de hulpverleningszones Fluvia en Midwest, heeft uiteraard een stevige impact op de de productie en de uitlevering van de lopende orders. “In onze site in Gullegem werken 45 mensen”, weet Nancy Ghyselinck. “32 arbeiders zijn voorlopig technisch werkloos. De 13 bedienden blijven wel aan de slag, sommigen in de burelen die gevrijwaard bleven, anderen werken van thuis uit. Op dit moment zoeken we oplossingen om de productie zo snel mogelijk weer op te starten.”

Asbest en BE-Alert

Bij de brand kwamen asbestdeeltjes vrij, afkomstig van het verouderde dak van de getroffen productieruimte. De gemeente neemt de nodige maatregelen om een verdere verspreiding van asbestdeeltjes te vermijden. Opmerkelijk is ook, dat na de brand van dinsdagavond zich iets meer dan 600 Wevelgemnaars hebben ingeschreven op BE-Alert, het alarmeringssysteem van het Crisiscentrum van de overheid dat burgers meteen verwittigt bij noodsituaties. Wie aansluit, kan er voor kiezen om een seintje te krijgen via sms, mail of een stembericht op een vaste telefoonlijn. Meer info: www.be-alert.be.