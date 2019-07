Industriële wasserij Klaratex legt 1.140 zonnepanelen op haar dak Alexander Haezebrouck

16 juli 2019

11u19 3 Wevelgem De industriële wasserij heeft maar liefst 1.140 zonnepanelen op haar dak gelegd. Daarmee zet het bedrijf haar ecologische investeringen verder. Twintig jaar geleden legde Klaratex al een bos aan van één hectare met 200 bomen. “In totaal investeerden we de afgelopen drie jaar 770.000 euro om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen”, klinkt het bij Klaratex.

Met het plaatsen van maar liefst 1.140 zonnepanelen op haar dak gaat de industriële wasserij Klaratex verder op haar elan om te investeren in zoveel mogelijk groene energie. “We zijn ons bewust van wat we afstoten en hebben al langer geleden besloten om hierin te investeren, zeggen Piet en Karel Dermaux van Klaratex. “De door de zon opgewekte kilowatts kunnen we zelf gebruiken, maar worden voor een deel ook afgestaan aan het globale net dat door Fluvius wordt beheerd. Naast de zonnepanelen investeerden we de afgelopen jaren ook al in een eigen waterzuiveringsstation waardoor we 80 procent van het gebruikte water na een zuivering opnieuw kunnen gebruiken om te wassen. We hebben ook twee bijenkorven geplaatst in de groene strook naast onze parking en hebben daarvoor een eigen imker in dienst. Dat biedt plaats aan 100.000 bijen en doen we om de biodiversiteit te bevorderen en de lokale economie te ondersteunen.”