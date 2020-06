Inbreker raakt niet binnen in basisschool Alexander Haezebrouck

14 juni 2020

15u20 0

Een inbreker probeerde binnen te breken in de gemeentelijke basisschool in de Kolverikstraat in Wevelgem. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De inbreker slaagt erin om de toegangsdeur tot de polyvalante ruimte open te breken, maar verder geraakt hij niet. Zo kon de dader bijvoorbeeld niet tot in de lerarenkamer geraken. De school merkte de poging inbraak op aan de deur die was open gebroken en deed een aangifte bij de politie. Er werd niet gestolen.