Inbraak in Wijnbergschool mislukt VHS

05 juli 2020

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd geprobeerd in te breken in de Wijnbergschool, langs de Kleine Wijnbergstraat in Wevelgem. Dat gebeurde rond 4 uur. Een deksel dat toegang geeft tot de kelder werd opengemaakt. Iemand probeerde via die weg binnen te geraken in de school maar dat mislukte. De politie is een onderzoek gestart.