Illustratoren maken raamtekeningen voor kunstroute

Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

10u51 0 Wevelgem Zeventien illustratoren maken deze weken tekeningen op ruiten van handelaars en gemeentelijke gebouwen in Moorsele, Gullegem en Wevelgem. De gemeente organiseert binnenkort zomerkunstroutes langsheen onder andere de met kunst bewerkte ramen.

De zeventien illustratoren zijn lokale talenten en gevestigde waarden. Zij vrolijken de ruiten op van OC De Stekke in Moorsele, kledingwinkel Arvatex in Wevelgem en het lokaal dienstencentrum Martha in Moorsele. “Vanaf 11 juli organiseren we zomerkunstroutes langs vaste en tijdelijke kunstwerken”, vertelt schepen van Kunst Kevin Defieuw. “Zowel in Wevelgem, Gullegem als Moorsele zullen kunstroutes uitgetekend worden met tal van kunststops.”