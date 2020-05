Iedereen wil zelf zijn mondmasker maken: anderhalf uur aanschuiven aan Veritas Wevelgem Alexander Haezebrouck

04 mei 2020

12u15 4 Wevelgem Het was maandagvoormiddag anderhalf uur aanschuiven om de Veritas langs de Kortrijkstraat in Wevelgem binnen te geraken. Iedereen wil stoffen en elastiekjes kopen om mondmaskers te maken. “Veel materialen voor mondmaskers zijn uitverkocht, de keuze is nu al beperkt”, vertelt een klant.

Wie vandaag nog naar de Veritas in Wevelgem wil gaan om stoffen en elastiekjes te kopen om zelf mondmaskers te maken, zal geduld moeten hebben. Er stond de hele voormiddag een lange wachtrij. “Ik heb al veel mondmaskers zelf gemaakt, maar mijn elastiekjes zijn op”, vertelt Nadine die een uur in de wachtrij heeft gestaan. Veritas laat vijf klanten per keer binnen. Hun voorraad stoffen en elastiekjes raakt ook op. “De keuze is nu al enorm beperkt”, vertelt een klant die mondmaskers maakt voor collega’s. Enkele klanten verlieten dan ook ontgoocheld de winkel zonder iets te kopen. Ook bij andere filialen van Veritas is het aanschuiven. In de Veritas in Izegem is het ook ongeveer anderhalf uur aanschuiven, ook in Brugge staat een lange wachtrij. Bij de Veritas in Kortrijk ondervinden ze dan weer geen probleem.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.