Iconische meubelzaak Drie Masten maakt plaats voor nieuwbouwwoningen AHK

29 oktober 2019

14u12 0 Wevelgem Meubelzaak Drie Masten gaat binnenkort tegen de vlakte. De winkel sloot eind 2017 al de deuren en maakt nu plaats voor zeven nieuwbouwwoningen.

Na de uitverkoop van meubelzaak Drie Masten in de Ballingstraat in Gullegem in 2017 gaat de iconische meubelzaak nu ook tegen de vlakte. Binnenin is het pand al gestript, het dak is ook al ontmanteld. De komende dagen gaat het gebouw tegen de vlakte. In de plaats komen zes halfopen woningen en één open bebouwing. Donderdagavond houdt bouwonderneming All-bouw uit Roeselare de voorverkoop van de gronden. De sloop betekent het einde van een icoon in de omgeving, en dat na 70 jaar. De familiezaak startte als een schrijnwerkerij naast café De Drie Masten. De schrijnwerkerij werd daarna een meubelzaak van zo’n 4.000 vierkante meter. Omdat er geen opvolging was voor de meubelzaak sloten de deuren in 2017.