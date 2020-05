Ice Mountain Adventure Park neemt pretpark in Doornik over: “Gezinsuitstappen komen terug na pandemie” Christophe Maertens

21 mei 2020

11u28 11 Wevelgem Stephane Fievez, uitbater van Ice Mountain Adventure Park in Komen en Vijverhof in Wevelgem, koopt Jungle City, een pretpark in Doornik. Met deze locatie versterkt de groep, die in totaal zo’n 100 mensen tewerkstelt, het aanbod voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. “Ik ben overtuigd dat de wereld er helemaal anders zal uitzien na deze pandemie. Maar gezinsuitstappen verdwijnen niet plots.”

Ice Mountain Adventure Park in Komen, dat dit jaar zijn 20ste verjaardag viert, investeert opnieuw en maakt zich zo klaar voor de toekomst. “Om in te spelen op de vraag en de verwachtingen van de consumenten is het cruciaal dat je als onderneming voortdurend vernieuwt en investeert. Stilstaan is achteruit gaan”, zegt zaakvoerder Stephane Fievez uit Menen.

Skydiving

Het plan om Jungle City over te kopen, lag al op tafel van voor de Covid-19-epidemie, vertelt Stephane Fievez. “Ondanks de huidige situatie heeft ‘de goesting’ om te ondernemen het gehaald. Wellicht gebeurt na de pandemie alles op een andere manier, maar dan is het aan de ondernemer om zich hieraan aan te passen.” Het nieuwe kinderpretpark in Doornik ligt op 30 kilometer van Komen en op 25 kilometer van Wevelgem. “Dus vlak bij de huidige locaties en geschikt voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.”

Skydiving

Ice Mountain in Komen werd in 1999 opgericht als indoorskipiste en is sindsdien uitgegroeid tot een van de belangrijkste aanbieders van sportief entertainment voor jong en oud het hele jaar door, in België en Noord-Frankrijk. In 2014 werd het plan opgevat om de skipiste uit breiden naar een ‘adventure park’ met paintball en een klimpark. Twee jaar later voegde de uitbater een indoorskydiving aan zijn park toe en veranderde de naam van Ice Mountain naar Ice Mountain Adventure Park Komen. Vorig jaar nam Fievez Vijverhof over, met een zes hectare grote vijver waarop je onder meer kunt suppen en windsurfen. Daar opent binnenkort ook het vernieuwd restaurant en de buitenterras. Op die locatie bouwde Stephane Fievez ook Aqua Adventure Wevelgem.

“Emotie”

“Wij stellen de klant centraal bij alles wat wij onder de naam Ice Mountain Adventure Park ondernemen”, stelt Stephane Fievez. “We verkopen emotie en zoeken steeds weer naar manieren om binnen te dringen in de leefsfeer van de klant.” Het bedrijf stelt ondertussen zo’n honderd mensen te werk en is dus geen kleine speler in de regio. “Het gaat om heel wat verschillende profielen: van administratieve krachten tot skimonitoren.”