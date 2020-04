Horeca tevreden met nieuwe datum Gent-Wevelgem: “Traditioneel ons beste weekend van het jaar” Alexander Haezebrouck

29 april 2020

06u51 2 Wevelgem Gent-Wevelgem wordt dit jaar dan toch nog gereden, en wel op 11 oktober. Dat is wat de UCI vandaag heeft beslist. Voor de Wevelgemse horeca klinkt dat als muziek in de oren. “Het weekend van Gent-Wevelgem is altijd ons beste weekend van het jaar, het zou fantastisch zijn als we toch dat nog krijgen", zegt Frederik Van Asten van café 't Bankske.

Gent-Wevelgem zou dit jaar normaal op 29 maart al gereden moeten zijn, maar zoals je weet gooide het coronavirus roet in het eten. Zowat alle wielerwedstrijden tot en met de zomervakantie zijn voorlopig geschrapt of uitgesteld. De UCI liet eerder al weten de Tour De France, de Giro, de Vuelta en de klassieke eendagswedstrijden toch nog te laten doorgaan dit jaar. Die data worden vandaag bekend gemaakt. Flanders Classics had zelf 11 oktober in gedachten voor de grootste Vlaamse klassieker: de Ronde Van Vlaanderen. Maar de UCI ziet op die datum liever Gent-Wevelgem doorgaan en een week later, op 18 oktober, de Ronde Van Vlaanderen. In Wevelgem passeert Saint-Vélo dan toch nog dit jaar. “Dit is zeer goed nieuws", reageert Frederik Van Asten van café 't Bankske. “Hopelijk komt het ook echt zover en gooit het virus geen tweede keer roet in het eten. We hebben het al zo moeilijk door deze crisis. Als we nu toch nog Gent-Wevelgem krijgen, dan is dat toch een mooie cadeau. Het weekend van Gent-Wevelgem is traditioneel ons beste weekend van het jaar. Op zaterdag is het ook altijd enorm druk door Gent-Wevelgem voor wielertoeristen. Dat zal dit jaar wellicht niet lukken, maar als we de zondag toch al hebben, dan is dat al mooi." Ondertussen zit Frederik net als alle andere caféhouders thuis. “Kuisen, kuisen en nog eens kuisen", lacht Frederik. “Het café zal nog nog nooit zo proper geweest zijn.” Frederik is al een tijdje op zoek naar een overnemer. “Die is nog niet gevonden. Vlak voor we de cafés moesten sluiten hadden we een geïnteresseerde. Maar nu staat niemand te springen om een café over te nemen natuurlijk.” Als alles goed gaat volgen na Gent-Wevelgem en de Ronde op 11 en 18 oktober nog op 25 oktober Parijs-Roubaix, op 31 oktober de Ronde van Lombardije en vanaf 1 november de Vuelta.