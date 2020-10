Hond sterft enkele uren nadat ze gif inslikt tijdens wandeling: “Dat gif is zelfs dodelijk voor een mens” Alexander Haezebrouck Xavier Coppens

13 oktober 2020

19u38 66 Wevelgem De 8-jarige Siberische husky Sizzla is afgelopen zondag plots overleden nadat ze ging wandelen met haar baasje. “Sizzla at precies iets op dat tussen het slijk lag, zes uur later was ze dood”, vertelt haar baasje Catharina Tanghe uit Gullegem die er het hart van in is.

Catharina ging zondag zoals elke dag samen met haar Sizzla (8) wandelen aan het Steenbeekbos in de Kleine Izegemstraat in Sint-Eloois-Winkel. “Op een bepaald moment at ze precies iets op dat langs de weg lag, tussen het slijk. Ik trok haar meteen weg en we stapten verder. Toen we thuis kwamen ging Sizzla plots snel achteruit”, vertelt baasje Catharina Tanghe. “Het werd zo erg dat ik met Sizzla naar de dierenarts ben gegaan. Maar de arts kon helemaal niets doen. Ze was vergiftigd met een sterk gif dat ervoor zorgt dat je organen volledig uitvallen. Zes uur later was mijn liefste Sizzla dood.”

Kerngezond

De Siberische husky was nochtans kerngezond. “Ze kunnen al snel 14 tot 15 jaar worden en Sizzla mankeerde ook helemaal niks. Dat ze nu plots dood is, komt enorm hard aan. Volgens de dierenarts ging het om een uiterst sterk gif dat meestal wordt gebruikt tegen vossen. Maar het kan ook dodelijk zijn voor een mens. Ik denk niet dat iemand het bewust deed, maar dat het via de regen of via een tractorband daar terechtkwam.”

Catharina stapte naar de politie om een klacht tegen onbekenden in te dienen, maar daar voelde ze zich erg misbegrepen. “Ik moest een formulier invullen en dat staken ze in het systeem. Wel zou daar niks mee gebeuren. ‘Pech gehad’, klonk het”, vertelt de Gullegemse. “Ik vertrok dan maar en zei dat het me speet dat ik hun tijd had ingenomen.” Catharina wil daarom alle andere hondenbaasjes extra waarschuwen. “Als je gaat wandelen met je lieverd, laat ze niet los en pas op wat ze besnuffelen en aflikken.”