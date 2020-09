Holstra verliest met Nancy Stragier stille kracht achter de schermen Alexander Haezebrouck Erik De Block

21 september 2020

18u23 1 Wevelgem Nancy Stragier, medeoprichtster van het poorten- en zonweringbedrijf Holstra uit Wevelgem, is op 50-jarige leeftijd overleden. Ze leed al enkele jaren aan borstkanker. “Bij de oprichting nam ze het financiële luik op zich, ze was de sterke kracht achter de schermen”, vertelt medezaakvoerder Rimmert Van Maele.

Nancy Stragier richtte in 1998 samen met haar man Filip Holvoet het bedrijf Holstra op. “Nancy nam vooral de administratie en boekhouding op zich. Daardoor was ze voor de klant iets minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk.” Ondertussen groeide Holstra, met vestigingen in Alveringem en Brugge. Nancy leed al enkele jaren aan een moeilijk behandelbare borstkanker. “Ze onderging een aantal experimentele behandelingen van universiteiten en bleef altijd hopen”, vertelt medezaakvoerder Rimmert Van Maele. “Hoe langer ik het kan rekken, hoe groter de kans dat ze toch iets vinden, zei ze altijd.” Nancy overleed vorige week op 14 september. Holstra is ook hoofdsponsor van het basketteam Holstra Wings in Wevelgem. “Ze ging erg vaak kijken en had daar ook een druk sociaal leven opgebouwd.” Tot op het laatste moment bleef Nancy geïnteresseerd en geëngageerd in de firma. “Als familiale onderneming raakt dit verlies ons diep, maar een sterk team staat klaar om verder te bouwen aan wat Nancy ooit is gestart”, staat te lezen op de website. Nancy laat een echtgenoot en twee kinderen na.