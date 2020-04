Historisch: gemeenteraad Wevelgem voor het eerst volledig digitaal en live gestreamd Alexander Haezebrouck

24 april 2020

19u12 0 Wevelgem In de veel te kleine gemeenteraadszaal van Wevelgem kan je onmogelijk alle raadsleden anderhalve meter afstand laten houden. Dus gaat de gemeenteraad deze avond voor het eerst in de geschiedenis van Wevelgem volledig digitaal door. Je kan de gemeenteraad ook zelf live volgen via een livestream op de website van de gemeente.

De gemeenteraad had normaal al op 10 april moeten plaatsvinden, maar dat was gezien de coronamaatregelen niet mogelijk. De gemeente stelde daarom de gemeenteraad uit naar vanavond om dit voor de eerste keer volledig digitaal te kunnen organiseren. Alle raadsleden loggen in via hun computer en zien elkaar op hun computerscherm. “Op 15 april hebben we een testmoment gehouden en dat verliep goed”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) die voor de digitale gemeenteraad zich in zijn bureau in het stadhuis ging zitten. “Twee raadsleden waren er iets minder snel mee weg. Daarom is beslist dat die wil zich ook in het gebouw zelf kan gaan zitten. Dan kunnen technische problemen sneller opgelost worden.” De meeste raadsleden deden dat ook. Wie dat wil kan de gemeenteraad ook hier live volgen.