HIB-label voor zetelfabriek Demuynck Joyce Mesdag

30 augustus 2019

19u00 0 Wevelgem Handelsorganisatie Unizo heeft het HIB-label uitgereikt aan de zaakvoerders van Demuynck nv in Wevelgem. Enkel bedrijven die authentieke, ambachtelijke en kwalitatieve producten aanbieden, komen in aanmerking voor het label.

“De consument zoekt meer en meer naar authentieke, handgemaakte producten”, zegt Mattijs Baekelant, regioverantwoordelijke Zuid-West-Vlaanderen. “Maar vandaag weet de consument niet altijd meer wat hij koopt. Bovendien zijn begrippen zoals ‘ambachtelijk’ en ‘artisanaal’ in ons land niet wettelijk beschermd. Iedereen kan zichzelf ‘ambachtelijk noemen’. Daarom creëerde UNIZO het label‘ Handmade In Belgium’ (kortweg HIB). Enkel wie aan strikte voorwaarden voldoet, komt voor het label in aanmerking. Zo krijgen consumenten de garantie dat ondernemers met het HIB-label authentieke, ambachtelijke en kwalitatieve producten aanbieden.”

Zetelfabrikant Demuynck in Wevelgem is een groter bedrijf dan de andere bedrijven die het label toegekend krijgen. “Maar omdat het productieproces er zo authentiek is, hebben we een uitzondering gemaakt”, zegt Baekelant. “Elke medewerker staat in voor het productieproces van A tot Z. Het is dus niet zo dat één medewerker enkel maar stoffeert, en een andere altijd een andere stap voor zijn rekening neemt. Iedereen kan alles binnen het bedrijf. En er wordt ook niets uitbesteed. Door het hout op maat te laten verzagen elders, of het stofferen elders te laten doen, zou het bedrijf kunnen besparen op personeel, maar dat doet het niet. Het bedrijf is tot slot heel klantgericht, en staat gekend voor maatwerk. Het bedrijf verdiende zeker en vast het HIB-label.”