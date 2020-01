Hexia cyclocross schenkt TV-bochten aan baby Victor AHK

01 januari 2020

11u51 0 Wevelgem Ook de organisatie van de Hexia cyclocross in Gullegem, dat zaterdag doorgaat, springt in de bres voor baby Victor uit Moorsele. Victor lijdt aan de zeldzame ziekte SMA. De organisatie schenkt twee TV-bochten weg voor baby Victor. “We gaan ook de renners en rensters vragen om een gesigneerd truitje af te staan voor een veiling”, zegt de organisatie.

Twee bochten die normaal gebruikt worden voor reclame tijdens de live-uitzending op televisie, zullen nu gebruikt worden om doeken te hangen die de aandacht vestigen op de lopende crowdfunding. “We hopen op deze manier een duwtje in de rug te kunnen geven”, zegt Stijn Tant van de cyclocross. “Het verhaal heeft ons als organisatie diep geraakt en we wilden zeker iets organiseren voor Victor. Ik ben er zeker van dat we ook heel wat renners en rensters kunnen overtuigen om een gesigneerd truitje achter te laten. Die truitjes zullen we later veilen, de opbrengst gaat naar de crowdfunding voor Victor. Baby Victor uit lijdt aan de zeldzame spieraandoening SMA type 1. Mogelijk heeft Victor op termijn dezelfde peperdure behandeling nodig als baby Pia dat maar liefst 1,9 miljoen euro kost. Steunen kan via de pagina op gofundme.com dat je kan vinden via www.victorkracht.com of op het rekeningnummer op het rekeningnummer BE33 1043 8386 7746. Via de crowdfunding werd tot nu toe al ruim 26.000 euro ingezameld.

Meer over Victor

wielersport

sportdiscipline

sport

samenleving