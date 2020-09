Hexia Cyclocross op 2 januari zonder publiek Alexander Haezebrouck

29 september 2020

19u18 0 Wevelgem De Hexia Cyclocross op 2 januari in Gullegem vindt door de coronacrisis noodgedwongen plaats zonder publiek. “Een volksfeest zoals de vorige edities kan het deze keer helaas niet worden”, klinkt het bij de organisatie.

Het crossseizoen is afgelopen weekend begonnen. Eli Iserbyt won de Druivencross in Lokeren, een cross waar geen toeschouwers op aanwezig mochten zijn. Hetzelfde lot ondergaat straks de Hexia Cyclocross in Gullegem. De cross kan zijn vierde editie organiseren, maar zonder publiek. Ook de jeugdwedstrijden en de wedstrijd voor personen met een handicap zal doorgaan. Begin dit jaar smulde het publiek nog van de titanenstrijd tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Nu zal het publiek de cross op televisie moeten volgen. Om het voor de Gullegemnaren toch nog aangenaam te maken, werkte de organisatie sponsorpakketten uit om te genieten van de koers in de bubbel.